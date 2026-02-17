ManUtd zeigt Interesse an Alexis Mac Allister von Erzrivale Liverpool

Manchester United beschäftigt sich offenbar mit einem Spieler von Erzrivale Liverpool: Der Argentinier Alexis Mac Allister hat es den Red Devils angetan.

Der 27-Jährige würde perfekt ins Beuteschema der Red Devils passen, die für die kommende Saison einen neuen Spielgestalter im Mittelfeld suchen, nachdem Casemiro den Klub verlassen wird. Laut «Mirror» ist der argentinische Nationalspieler Alexis Mac Allister tatsächlich ein Thema.

Auch Real Madrid befasst sich schon längere Zeit mit dem Mittelfeldprofi. Sein Vertrag bei den Reds läuft erst einmal noch bis 2028. Eigentlich plant Liverpool weiterhin mit ihm. Ob man ihn ausgerechnet zum Rivalen ziehen lassen würde, ist fraglich.