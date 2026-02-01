SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 18:04
Zirkzee bleibt vorerst bei Manchester United

Ein kurzfristiger Abschied von Joshua Zirkzee scheint vom Tisch. Nachdem zuletzt immer wieder über einen möglichen Winterwechsel spekuliert worden war, deutet nun vieles darauf hin, dass der niederländische Angreifer mindestens bis zum Sommer bei Manchester United bleiben wird. Selbst lose Gedankenspiele um einen späten Vorstoss von Juventus Turin haben daran offenbar nichts geändert.

Der 23-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison bislang nur selten von Beginn an zum Einsatz und stand erst viermal in der Startelf. Entsprechend gab es Berichte, wonach Zirkzee mit Blick auf die WM 2026 mehr Spielpraxis anstrebt und einen Tapetenwechsel nicht ausschließen würde. Seine jüngsten Aussagen sprechen jedoch gegen einen schnellen Abgang.

Auch wenn Juventus die Situation weiter beobachtet haben soll, wird aktuell nicht mehr mit einem Deal vor Transferschluss gerechnet. Damit dürfte Zirkzee die Saison bei den „Red Devils“ zu Ende spielen – und sich erst danach neu orientieren.

