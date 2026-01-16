SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Update
Eingriff gut verlaufen

Fabian Schär hat sich operieren lassen und meldet sich vom Spitalbett

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 09:14
Fabian Schär hat sich operieren lassen und meldet sich vom Spitalbett

Der Schweizer Abwehrspieler Fabian Schär hatte sich bei Newcastle United Anfang Januar bei einer Partie gegen Leeds United verletzt. Nun folgte eine erfolgreiche Operation.

Der 34-jährige Routinier meldet sich am Donnerstagabend auf Instagram zu Wort. Er postet ein Bild von sich im Spitalbett, das einen dick einbandagierten linken Fuss zeigt. Schär bedankt sich für die zahlreichen Genesungswünsche, die er erhalten hat und schreibt: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren.»

Wann der Verteidiger wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist noch ungewiss. Immerhin gibt es positive Signale. Ein Bruch lag nicht vor. Schär schreibt: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»

Update: Newcastle-Coach Eddie Howe hat auf einer Pressekonferenz nun bestätigt, dass Schär die kommenden drei Monate ausfallen wird.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Fabian Schär (@fabianschaer_official)

Mehr Dazu
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Fehlt weiterhin

Rückschlag für Schweizer Verteidiger Joël Schmied beim 1. FC Köln
Mehr entdecken
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07
Will Eintracht verlassen

Celtic Glasgow macht Aurèle Amenda Avancen

17.01.2026 - 16:41
Für mehr Spielpraxis

Das Schweizer Supertalent Alessandro Romano wechselt vorerst in die Serie B

16.01.2026 - 10:14
Sion greift zu

Ein Super League-Klub holt Franck Surdez in die Schweiz zurück

16.01.2026 - 10:05
Eingriff gut verlaufen

Fabian Schär hat sich operieren lassen und meldet sich vom Spitalbett

16.01.2026 - 09:14
Neuer Klub

Perfekt: Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga

15.01.2026 - 13:22
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach

15.01.2026 - 11:15
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…

14.01.2026 - 15:25
Klare Aussagen

Gregor Kobel will von BVB-Abschied aktuell überhaupt nichts wissen

14.01.2026 - 14:30
Stuttgart entscheidet

Heidenheim kämpft weiter um den Schweizer Verteidiger Leonidas Stergiou

14.01.2026 - 12:17