Fabian Schär hat sich operieren lassen und meldet sich vom Spitalbett

Der Schweizer Abwehrspieler Fabian Schär hatte sich bei Newcastle United Anfang Januar bei einer Partie gegen Leeds United verletzt. Nun folgte eine erfolgreiche Operation.

Der 34-jährige Routinier meldet sich am Donnerstagabend auf Instagram zu Wort. Er postet ein Bild von sich im Spitalbett, das einen dick einbandagierten linken Fuss zeigt. Schär bedankt sich für die zahlreichen Genesungswünsche, die er erhalten hat und schreibt: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren.»

Wann der Verteidiger wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist noch ungewiss. Immerhin gibt es positive Signale. Ein Bruch lag nicht vor. Schär schreibt: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»

Update: Newcastle-Coach Eddie Howe hat auf einer Pressekonferenz nun bestätigt, dass Schär die kommenden drei Monate ausfallen wird.