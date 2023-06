Geldregen für Milan: Sandro Tonali vor Premier League-Wechsel

Der italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali wird nach seinem Einsatz mit der U21 an der WM wohl einen Klubwechsel vollziehen.

Der 23-Jährige wird die Italiener an der U21, an der sie in der Gruppenphase unter anderem auf die Schweiz treffen, als Kapitän anführen. Auch bei Milan übernimmt er bereits eine wichtige Rolle. Nun steht Tonali allerdings vor einem Wechsel auf die Insel. Laut "The Athletic" steht Newcastle United kurz vor einer Verpflichtung des Spielmachers. Als Ablöse sind satte 70 Mio. Euro im Gespräch. Milan verliert somit einen wichtigen Spieler, kann sich aber über einen Geldregen freuen, von dem zumindest ein Teil wieder in neue Spieler reinvestiert werden kann.

Tonali wechselte im Sommer 2020 von Brescia zu den Rossoneri und steht noch bis 2027 unter Vertrag.

psc 21 Juni, 2023 18:48