Milan lehnt 30 Mio. Euro-Angebot für Malick Thiaw ab

Der AC Mailand lehnt ein Angebot in Höhe von 30 Mio. Euro für Verteidiger Malick Thiaw offenbar ab.

Newcastle United soll den entsprechenden Betrag für den 23-jährigen Abwehrspieler bieten. Laut "Gazzetta dello Sport" baut der neue Milan-Coach Massimiliano Allegri nach einer überzeugenden Saisonvorbereitung aber auf Thiaw und möchte diesen eigentlich nicht abgeben. Nur ein deutlich höheres Angebot könnte die Rossoneri demnach ins Grübeln bringen.

Früher in diesem Sommer wurde der Verteidiger auch schon mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Zudem buhlte Como sehr aktiv um den Ex-Schalker. Ein Transfer wurde bislang aber nicht realisiert.

Vertraglich ist Thiaw noch bis 2027 an Milan gebunden.

psc 6 August, 2025 16:53