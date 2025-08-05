Newcastle fragt wegen Milan-Verteidiger Malick Thiaw an

Newcastle United interessiert sich für die Dienste von Milan-Verteidiger Malick Thiaw.

Der 23-Jährige steht bei den Rossoneri noch bis 2027 unter Vertrag. Schon länger kursieren Gerüchte über einen Wechsel des deutschen Innenverteidigers. Ein Wechsel zu Como hat sich im Juli allerdings zerschlagen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Newcastle United Milan wegen Thiaw nun kontaktiert. Gespräche werden folgen.

Der neue Milan-Trainer Massimiliano Allegri soll Thiaw aber durchaus als wichtigen Spieler erachten. Ob sich die Rossoneri vom Abwehrspieler trennen, ist deshalb offen. Letztlich ist alles eine Frage des Preises. Welche Summe Newcastle bietet, ist noch nicht bekannt.

psc 5 August, 2025 17:32