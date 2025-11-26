Premier League-Klubs bringen sich bei Vinicius in Stellung

Hinter der Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid gibt es grosse Fragezeichen. Englische Vereine bringen sich bereits in Stellung.

Gemäss "Mirror" beobachten gleich mehrere Topklubs aus der Premier League die Situation rund um den 25-jährigen Brasilianer sehr genau. Sie könnten bereits zu Beginn dieses Jahres konkretere Gespräche mit der Entourage bzw. dem Beraterteam von Vinicius aufnehmen. Zielsetzung ist dann wohl ein Transfer im Sommer 2026.

Der Angreifer soll mit seiner Situation bei Real Madrid unzufrieden sein. Insbesondere das Verhältnis zum neuen Trainer Xabi Alonso gilt als angespannt. Dieser erhält aber weiterhin die volle Rückendeckung der Klubleitung. Für Vinicius könnte dies bedeuten, dass er den Verein in absehbarer Zeit verlässt. Dies wäre wohl auch im Sinne von Real, da im kommenden Sommer letztmals eine hohe Ablöse generiert werden könnte.

Das nächste Jahr wird in dieser Personalie auf jeden Fall sehr spannend. Spanische Medien berichten auch, dass trotz aller Spekulationen selbst eine Vertragsverlängerung von Vinicius in Madrid nach wie vor nicht komplett vom Tisch sei.

Peter Schneiter 26 November, 2025 14:12