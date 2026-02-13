SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Herausforderung

Ex-Juve-Coach Igor Tudor steht vor der Unterschrift bei Tottenham

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 15:04
Der frühere Juve-Trainer Igor Tudor steht vor dem Wechsel auf die Insel. Der 47-jährige Kroate könnte bei Tottenham die Nachfolge von Thomas Frank antreten.

Der 52-jährige Däne wurde bei den Londonern in dieser Woche entlassen. Nun suchen die Spurs einen neuen Coach und geben bei dieser Suche offenbar mächtig Gas. Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, dass es bereits einen intensiven Austausch zwischen den Tottenham-Verantwortlichen und Tudor gegeben hat.

Dieser wartet nun auf das konkrete Angebot, soll aber gewillt sein, den Posten anzutreten. Tudor kommt auch deshalb zum Zug, da er gewohntermassen mit einer Dreier-Verteidigung spielt und dieses System auch für die aktuelle Spurs-Mannschaft passt. Er verfügt zudem über viel Erfahrung und kann sofort etwas bewirken – so die Vorstellung der Londoner.

Tudor musste in Turin Ende Oktober gehen und Luciano Spalletti Platz machen. Nun wird er bei Tottenham erst einmal bis Sommer unterschrieben. Danach könnte er wieder abgelöst werden. Laut Fabrizio Romano gelten Roberto De Zerbi und Mauricio Pochettino als Kandidaten.

