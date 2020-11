ManCity-Coach Guardiola will sich um Harry Kane bemühen

Pep Guardiola hat seinen Vertrag bei Manchester City in der vergangenen Woche bis 2023 verlängert. Der Spanier hat dies auch im Wissen getan, die Mannschaft in den kommenden Transferperioden verstärken und umbauen zu können. Ein konkretes Transferziel des 49-Jährigen ist offenbar Harry Kane.

Der langjährige Spurs-Torjäger hat es Guardiola angetan. Laut einem Bericht des “Independent” möchte der City-Coach Harry Kane unbedingt ins eigene Team lotsen. Der 27-Jährige ist als Nachfolger von Sergio Agüero eingeplant, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft und möglicherweise nicht mehr verlängert wird.

Die Skyblues prüfen auf Anraten Guardiolas einen Kane-Transfer. Einfach und vor allem günstig wird es nicht. Der Topstürmer ist nämlich noch bis 2024 an Tottenham gebunden und eng mit dem Londoner Verein verbunden. Seine Torquote ist weiterhin überragend: In dieser Saison erzielte er in 15 Spielen bereits 13 Treffer. Dazu kommen 11 Assists.

psc 23 November, 2020 18:49