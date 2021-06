Paulo Fonseca wird neuer Tottenham-Coach

Tottenham hat seinen neuen Trainer gefunden: Der ehemalige Roma-Coach Paulo Fonseca wechselt auf die Insel.

Der 48-jährige Portugiese unterschreibt bei den Spurs übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Vertrag über drei Jahre bis 2024. Sein Jahresgehalt beträgt 4 Mio. Euro. Fonseca war in den letzten zwei Jahren Trainer der AS Roma. In dieser Funktion wird er diesen Sommer durch José Mourinho abgelöst. Für ihn geht die Reise nun nach England. Dort wird er erstmals in seiner Karriere tätig sein.

psc 9 Juni, 2021 21:31