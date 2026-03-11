Spurs-Captain will nach Katastrophen-Saison trotz Vertragsverlängerung flüchten

Der argentinische Abwehrspieler Cristian Romero scheint bei Tottenham genug gesehen zu haben und will die Londoner so rasch wie möglich verlassen.

Erst im vergangenen Sommer hat der 27-jährige Argentinier seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Nun hat er nach einer katastrophalen Saison mit Trainerwechseln und teilweise desolaten Auftritten der Mannschaft aber genug gesehen. Wie der «Telegraph» und TyC Sports» übereinstimmend berichten, könnten die Klubbosse dem Wunsch von Romero entsprechen. Ein Verkauf nach dieser Saison ist möglich.

Tottenham kämpft nach der Champions League-Qualifikation in dieser Saison in der Liga gegen den Abstieg. Der erst Mitte Februar verpflichtete Trainer Igor Tudor steht bereits wieder vor dem Aus. Im Hinspiel der Champions League-Achtelfinals setzte es bei Atlético nach haarsträubenden Aussetzern in der Abwehr eine 2:5-Niederlage ab.

Bereits im Winter gab es Wechselgerüchte um Romero. Nach dieser Saison wird es wohl tatsächlich zu einem Transfer kommen. Eine Möglichkeit ist ein Wechsel nach Spanien.