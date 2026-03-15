Topklubs beobachten Nordsjælland-Talent Caleb Yirenkyi

Der junge Mittelfeldspieler Caleb Yirenkyi hat mit seinen Leistungen bei FC Nordsjaelland das Interesse mehrerer Premier-League-Klubs geweckt. Zu den Vereinen, die seine Entwicklung aufmerksam verfolgen, zählt unter anderem Chelsea.

Neben Chelsea sollen auch Manchester United, Arsenal sowie Liverpool den ghanaischen Nationalspieler im Blick haben. Der 20-Jährige gilt als eines der vielversprechenden Talente in der dänischen Liga und könnte in Zukunft den nächsten Schritt in eine größere europäische Liga machen.

Yirenkyi wechselte im Februar 2025 zu Nordsjælland und steht dort noch bis 2030 unter Vertrag. In der laufenden Saison der Danish Superliga absolvierte er bislang 21 Spiele, in denen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen. Auch auf internationaler Ebene hat er sich bereits etabliert: Für Ghana kommt er bislang auf acht Einsätze. Laut Transfermarkt wird sein Marktwert derzeit auf rund sechs Millionen Euro geschätzt.