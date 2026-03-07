Wird Tottenham wieder von einem Italiener übernommen?

Bei Tottenham könnte der nächste Trainerwechsel anstehen – Igor Tudor steht schon nach wenigen Spielen in der Kritik. Gerüchten zufolge könnte erneut ein Italiener übernehmen.

Igor Tudor sollte Tottenham Hotspur bis Ende Saison eigentlich in ruhigere Fahrwasser führen. Da ihm das bisher aber nicht gelungen ist, steht sein Job bei den Spurs nach nur wenigen Wochen schon wieder zur Debatte.

«Corriere dello Sport» zufolge gehört mittlerweile auch Thiago Motta zu den Kandidaten, die Tudor bei den Spurs beerben könnten. Übernimmt Tottenham also wieder ein Italiener? Motta ist nach seiner Entlassung bei Juventus Turin im März des vergangenen Jahres ohne Job.

Bei Motta könnte allerdings zum Problem werden, dass er über keinerlei Erfahrung in der Premier League verfügt. Bei Tudor war das allerdings kein Grund, sich gegen ihn zu entscheiden.

Als aussichtsreichere Kandidaten gelten derweil der ebenfalls vereinslose Roberto De Zerbi sowie Robbie Keane, der momentan mit Ferencváros in Ungarn für Furore sorgt.