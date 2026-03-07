SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Igor Tudor in der Kritik

Wird Tottenham wieder von einem Italiener übernommen?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 16:44
Wird Tottenham wieder von einem Italiener übernommen?

Bei Tottenham könnte der nächste Trainerwechsel anstehen – Igor Tudor steht schon nach wenigen Spielen in der Kritik. Gerüchten zufolge könnte erneut ein Italiener übernehmen.

Igor Tudor sollte Tottenham Hotspur bis Ende Saison eigentlich in ruhigere Fahrwasser führen. Da ihm das bisher aber nicht gelungen ist, steht sein Job bei den Spurs nach nur wenigen Wochen schon wieder zur Debatte.

«Corriere dello Sport» zufolge gehört mittlerweile auch Thiago Motta zu den Kandidaten, die Tudor bei den Spurs beerben könnten. Übernimmt Tottenham also wieder ein Italiener? Motta ist nach seiner Entlassung bei Juventus Turin im März des vergangenen Jahres ohne Job.

Bei Motta könnte allerdings zum Problem werden, dass er über keinerlei Erfahrung in der Premier League verfügt. Bei Tudor war das allerdings kein Grund, sich gegen ihn zu entscheiden.

Als aussichtsreichere Kandidaten gelten derweil der ebenfalls vereinslose Roberto De Zerbi sowie Robbie Keane, der momentan mit Ferencváros in Ungarn für Furore sorgt.

Mehr Dazu
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Mehr entdecken
Igor Tudor in der Kritik

Wird Tottenham wieder von einem Italiener übernommen?

7.03.2026 - 16:44
Spurs-Profi

Real Madrid will mehr englische Talente und vor allem Archie Gray

4.03.2026 - 12:01
Wechselkandidat

Juventus mit konkretem Interesse an Guglielmo Vicario

1.03.2026 - 17:56
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
In der Offensive

Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

27.02.2026 - 15:43
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

24.02.2026 - 17:54
Zurzeit vereinslos

Dele Alli kündigt baldiges Comeback auf dem Platz an

23.02.2026 - 15:15
Auf Instagram

Arsenal-Verteidiger Gabriel verhöhnt Tottenham nach Derby-Sieg

23.02.2026 - 10:37
Kaum zu halten

Topklubs beobachten Atalanta-Talent Ahanor

22.02.2026 - 14:43