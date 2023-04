Antoine Griezmann: «Schwieriges erstes Jahr bei Barça»

Antoine Griezmann ist vor allem in seinem ersten Jahr beim FC Barcelona nicht wirklich glücklich geworden. Jetzt spricht er über seine glücklose Startphase.

Antoine Griezmann erinnert sich nicht gerne an seine erste Saison beim FC Barcelona zurück. «Es war ein schwieriges erstes Jahr, als Einwechselspieler, ohne zu spielen, ein anderes System, eine andere Position… Ich musste mich an all das gewöhnen», sagt der 32-Jährige gegenüber «DAZN».

Barça hatte Griezmann 2019 für satte 120 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Atletico Madrid unter Vertrag genommen. Er absolvierte während seiner ersten Saison 48 Spiele für die Katalanen, in denen er 15 Tore erzielte und vier Vorlagen lieferte. In 41 Partien stand Griezmann in der Startelf. Immerhin: «Ich mochte mein zweites Jahr, ich habe es genossen.»

Seit zwei Jahren spielt Griezmann wieder für Atletico, das den verlorenen Sohn nach dieser Saison via Kaufpflicht für 20 Millionen Euro fest zurückholen wird.

aoe 22 April, 2023 16:41