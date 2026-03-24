Antoine Griezmann hat seinen Vertrag bei Orlando City unterschrieben

Der anstehende Wechsel von Antoine Griezmann zu MLS-Klub Orlando City ist offiziell.

Der Klub aus Florida bestätigt am Dienstag die Ankunft des 35-jährigen Angreifers im Sommer. Griezmann ist für die Unterschrift während der Länderspielpause in die USA gereist und hat alles unter Dach und Fach gebracht. Er verpflichtet sich bei den Amerikanern für zwei Jahre bis Sommer 2028 plus Option für eine weitere Spielzeit und ist happy: «Ich freue mich sehr darauf, dieses nächste Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen. Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Club konnte ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Vision für die Zukunft spüren, und das hat mich wirklich angesprochen.»

Die aktuelle Saison beendet Griezmann noch bei Atlético. Eine Ablöse muss der MLS-Verein im Anschluss nicht zahlen.

In Orlando soll der Neuzugang künftig rund 10 Mio. Euro pro Jahr kassieren.