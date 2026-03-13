Atlético nervt sich über öffentliche Barça-Avancen für Julian Alvarez

Atlético schliesst einen Verkauf von Julian Alvarez an Ligarivale Barcelona aus. Dennoch kokettieren die Katalanen weiterhin mit einem Transfer des argentinischen Torjägers. Dies nervt die Rojiblancos zunehmend.

Immer wieder wird Alvarez auch öffentlich gelobt. Der 26-Jährige steht bei Atlético bis 2030 unter Vertrag. Es besteht eine eher utopische Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Mio. Euro.

Atlético plant auch in der kommenden Saison mit dem Angreifer. Ein Abgang ist, wenn überhaupt, nur ins Ausland denkbar. Dafür wären aber mehr als 100 Mio. Euro Ablöse notwendig. Nach der WM könnten durchaus Angebote eintreffen. Beim Turnier im Sommer könnte Alvarez weitere Werbung in eigener Sache machen.

In dieser Saison steht der Stürmer für seinen Verein bei 16 Treffern und 7 Assists in 41 Partien.