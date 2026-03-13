SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein Verkauf

Atlético nervt sich über öffentliche Barça-Avancen für Julian Alvarez

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 09:17
Atlético nervt sich über öffentliche Barça-Avancen für Julian Alvarez

Atlético schliesst einen Verkauf von Julian Alvarez an Ligarivale Barcelona aus. Dennoch kokettieren die Katalanen weiterhin mit einem Transfer des argentinischen Torjägers. Dies nervt die Rojiblancos zunehmend.

Immer wieder wird Alvarez auch öffentlich gelobt. Der 26-Jährige steht bei Atlético bis 2030 unter Vertrag. Es besteht eine eher utopische Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Mio. Euro.

Atlético plant auch in der kommenden Saison mit dem Angreifer. Ein Abgang ist, wenn überhaupt, nur ins Ausland denkbar. Dafür wären aber mehr als 100 Mio. Euro Ablöse notwendig. Nach der WM könnten durchaus Angebote eintreffen. Beim Turnier im Sommer könnte Alvarez weitere Werbung in eigener Sache machen.

In dieser Saison steht der Stürmer für seinen Verein bei 16 Treffern und 7 Assists in 41 Partien.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Kein Verkauf

Atlético nervt sich über öffentliche Barça-Avancen für Julian Alvarez

13.03.2026 - 09:17
"Kein Kontakt"

Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

12.03.2026 - 16:46
Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

12.03.2026 - 13:53
Heftige Vorwürfe

Joan Laporta soll Messi-Rückkehr zu Barça aktiv verhindert haben

9.03.2026 - 09:14
Barcelona als Favorit

Luka Vušković träumt von einem Klub in Spanien

8.03.2026 - 19:25
Über die Zukunft

Robert Lewandowski gibt sich 3 Monate Zeit für Entscheidung

6.03.2026 - 09:52
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Laporta & Font

Die beiden Kandidaten für die Barça-Präsidentschaft stehen fest

5.03.2026 - 13:20
Im nächsten Spiel

Robert Lewandowski kann wieder spielen – aber nur mit Maske

4.03.2026 - 16:54
Grosses Interesse

Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

4.03.2026 - 15:29