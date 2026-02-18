SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vom eigenen Klub

Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 18:58
Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

Der argentinische Stürmer Julian Alvarez ist auf dem internationalen Transfermarkt äusserst umworben. Atlético will ihn nun mit einem lukrativen Angebot langfristig zum Verbleib ermuntern.

Der 26-jährige Nationalspieler ist vertraglich ohnehin bis 2030 an die Rojiblancos gebunden. Es ist allerdings alles andere als sicher, dass er diesen Vertrag auch erfüllt. Insbesondere Ligarivale FC Barcelona, aber auch Chelsea und weitere Premier League-Klubs sind aktiv an ihm dran. Atlético steuert nun seinerseits mit einem Vertragsangebot dagegen, wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet. Alvarez winkt eine saftige Gehaltserhöhung.

Ob der Stürmer den Vertrag unterschreibt, ist fraglich. Atlético zahlte für die Dienste des früheren ManCity-Profis 2024 75 Mio. Euro Ablöse. Im Sommer ist wohl die doppelte Summe notwendig, um Alvarez von Atlético wegzulotsen. Klubboss Enrique Cerezo hat einen Abgang des Topstürmers bislang sogar ausgeschlossen.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Vom eigenen Klub

Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

18.02.2026 - 18:58
Kaufoption besteht

Barça verfolgt weiterhin Plan, Marcus Rashford günstiger zu kriegen

18.02.2026 - 11:35
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Grosses Potenzial

FC Barcelona beobachtet hochgelobten Nachwuchsspieler

15.02.2026 - 15:28
Was macht der Superstar?

Barça-Zukunft und Chicago-Angebot: Insider spricht über Robert Lewandowski

14.02.2026 - 11:42
Norweger ist umworben

BVB bestimmt das Preisschild für Julian Ryerson

13.02.2026 - 16:01
"Keine Ahnung"

Pep Guardiola weiss über Zukunft von Captain Bernardo Silva nicht Bescheid

13.02.2026 - 14:15
Finanzielles

Fixer Rashford-Wechsel zu Barça wird zur Hängepartie

13.02.2026 - 10:57
4:0-Sieg von Atlético

Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

13.02.2026 - 09:58