Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

Der argentinische Stürmer Julian Alvarez ist auf dem internationalen Transfermarkt äusserst umworben. Atlético will ihn nun mit einem lukrativen Angebot langfristig zum Verbleib ermuntern.

Der 26-jährige Nationalspieler ist vertraglich ohnehin bis 2030 an die Rojiblancos gebunden. Es ist allerdings alles andere als sicher, dass er diesen Vertrag auch erfüllt. Insbesondere Ligarivale FC Barcelona, aber auch Chelsea und weitere Premier League-Klubs sind aktiv an ihm dran. Atlético steuert nun seinerseits mit einem Vertragsangebot dagegen, wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet. Alvarez winkt eine saftige Gehaltserhöhung.

Ob der Stürmer den Vertrag unterschreibt, ist fraglich. Atlético zahlte für die Dienste des früheren ManCity-Profis 2024 75 Mio. Euro Ablöse. Im Sommer ist wohl die doppelte Summe notwendig, um Alvarez von Atlético wegzulotsen. Klubboss Enrique Cerezo hat einen Abgang des Topstürmers bislang sogar ausgeschlossen.