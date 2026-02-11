Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen

Barcelonas Abwehrspieler Ronald Araujo würde ab der kommenden Saison liebend gerne mit Julian Alvarez zusammenspielen.

Der argentinische Stürmer von Ligakonkurrent Atlético gilt bereits seit geraumer Zeit als Transferziel von Barça. Araujo würde den Transfer absolut begrüssen, wie der Uruguayer in der «Mundo Deportivo» kundtut: «Er ist ein grossartiger Spieler. Für mich ist er einer der besten Stürmer der Welt. Man sieht, welche Qualitäten er hat. Würde er zu Barça passen? Die besten Spieler müssen beim besten Verein spielen – und das sind wir. Es ist aber nicht meine Aufgabe, diese Arbeit zu machen oder diese Entscheidung zu treffen.»

Barça steht vor einer grossen Aufgabe: Alvarez steht bei den Rojiblancos noch bis 2030 unter Vertrag. Klubboss Enrique Cerezo hat schon mehrfach klargestellt, dass der Torjäger nicht zum Verkauf stehe.

Ob dies nach der WM tatsächlich noch gilt, ist aber fraglich. Alvarez könnte seinerseits einen Transfer forcieren. Bei Barcelona wird wohl der Platz von Mittelstürmer Robert Lewandowski frei. Ein anderer Hochkaräter soll kommen. Alvarez ist das absolute Wunschziel.