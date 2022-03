Suarez heiss begehrt

Luis Suarez steht nach verschiedenen Medienberichten vor einem Abschied aus Madrid. Schon zur neuen Saison könnte der Stürmer einen neuen Vertrag im Ausland unterschreiben.

Wie die Marca berichtet, sind Inter Mailand, Ajax Amsterdam und der FC Sevilla an Suarez interessiert. Auch Vereine aus Brasilien sollen an dem Stürmer dran sein. Vor allem Ex-Verein Amsterdam hat durchaus gute Karten, was eine mögliche Verpflichtung betrifft. Mit seinen 35 Jahren würde Suarez durchaus gut in die niederländische Liga passen.

soe 10 März, 2022 10:57