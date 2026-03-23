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In Richtung MLS

Antoine Griezmann verlässt Atlético nun doch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 09:14
Antoine Griezmann verlässt Atlético nun doch

Einen vorzeitigen Abgang bei Atlético hat Antoine Griezmann zwar nicht vollzogen, zum Saisonende wird es aber soweit sein.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano zieht der 35-jährige Franzose im Sommer einen Schlussstrich unter seine Zeit als Fussballer in Europa. Griezmann wird dann zu Orlando City in die MLS wechseln. Der Linksfuss will die neue Herausforderung in Nordamerika annehmen.

Eigentlich läuft sein Vertrag bei Atlético noch bis 2027. Er hatte mit den Rojiblancos jedoch schon länger eine Abmachung, dass er den Klub vorzeitig und auch ablösefrei verlassen darf. In der anstehenden Länderspielpause soll Griezmann nach Florida reisen, um den Zweijahres-Deal, mit Gültigkeit ab Juli 2026, unter Dach und Fach zu bringen. Vollzogen wird der Transfer nach Abschluss der Saison in Europa. Ab 2027 passt die MLS den Spielplan an die europäischen Gepflogenheiten an.

In dieser Saison spielt Griezmann bei Atlético unter Trainer Diego Simeone noch eine wichtige Rolle. Er kommt bereits auf 43 Einsätze.

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