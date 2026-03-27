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Diego Simeone und Atlético haben sich geeinigt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 17:30
Diego Simeone und Atlético haben sich geeinigt

Diego Simeone wird Atlético Madrid auch nächste Saison als Trainer erhalten bleiben.

Der Vertrag des 55-jährigen Argentiniers läuft ohnehin noch bis 2027. Allerdings verfügen sowohl er wie auch der Klub über eine Klausel, die eine vorzeitige Auflösung bereits nach dieser Saison ermöglicht. Laut «AS» haben sie aber gemeinsam bereits entschieden, dass dies nicht geschehen wird. Vielmehr wird Simeone in seine 16. Spielzeit bei den Rojiblancos gehen.

Es könnte darüber hinaus sogar noch eine weitere hinzukommen. Offenbar gibt es bereits einen Austausch über eine Verlängerung für eine weitere Saison.

Insgesamt stand Simeone für Atlético schon bei 785 Partien an der Seitenlinie.

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