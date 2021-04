Fekir träumt von Barça-Wechsel

Vor rund zwei Jahren wechselte Nabil Fekir nach Spanien, aber nicht zum FC Barcelona. Der soll nach wie vor sein Wunschklub sein.

Nabil Fekir (27) träumt angeblich von einem Engagement beim FC Barcelona. Von dieser Wunschvorstellung des Offensivstars berichtet die Zeitung “Estadio Deportivo”. Demnach ist der Franzose den Schritt zu Betis Sevilla bewusst gegangen, um sich mit starken Leistungen in LaLiga in den Barça-Fokus zu spielen. Die Andalusier sehe er daher als Sprungbrett an.

Barça soll sogar grundlegendes Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Einen ersten Kontakt oder Ähnliches, was auf einen Wechsel abzielen könnte, habe es bisher allerdings nicht gegeben. Fekir steht in Sevilla noch bis 2023 im Wort und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

Betis zahlte im Sommer 2019 knapp 20 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler, der seitdem auf zehn Tore und 13 Vorlagen in 63 Pflichtspielen kommt.

aoe 3 April, 2021 13:02