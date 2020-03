Heiss begehrt: Chelsea klinkt sich bei Cucurella ein

Marc Cucurella hat durch seine starken Auftritte für den FC Getafe die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Auch dem FC Chelsea soll dessen Senkrechtstart imponieren.

Aus der Bundesliga wurden schon Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen Interesse nachgeschrieben – laut dem Portal “Goal.com” schaltet sich nun auch der FC Chelsea ins Wettbieten um Marc Cucurella ein. Der SSC Neapel soll ebenfalls seine Fühler ausstrecken.

Cucurella ist bis Ende Saison vom FC Barcelona an den FC Getafe ausgeliehen, der den spanischen Junioren-Nationalspieler für vereinbarte sechs Millionen Euro permanent an sich binden kann. Angeblich besitzt der linke Aussenbahnspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Für Chelsea sei Cucurella laut “Goal.com” vor allem dadurch interessant, weil er auch als linker Verteidiger agieren kann. Ganz oben steht der 21-Jährige auf der Blues-Liste allerdings nicht. Die Namen Ben Chilwell (Leicester City) und Alex Telles (FC Porto) werden prioritär behandelt.

Dass Cucurella sich noch einmal bei Barça versucht, ist hingegen nahezu ausgeschlossen. Gegenüber der “Sport” kritisierte er, dass dort jungen Spielern keine faire Chance gegeben werde: “Das Gewinnen ist wichtiger, als Geduld zu haben.”

aoe 14 März, 2020 11:41