Torjäger Joselu vor Rückkehr zu Real Madrid

Der spanische Torjäger Joselu steht offenbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid.

Der 33-Jährige ist mit 16 Treffern drittbester Torschütze der abgelaufenen La Liga-Saison. In dieser Saison schnürte er die Schuhe für Espanyol Barcelona, stieg mit seiner Mannschaft letztlich allerdings ab. Spanischen Medienberichten zufolge steht Joselu nun vor einem Wechsel nach Madrid, wo er in der Vergangenheit einst in der Castilla aktiv war. Eine Ablöse wird durch den Abstieg Espanyols offenbar nicht fällig. Real müsste lediglich das Salär zahlen.

Joselu ist als Ersatz für Mariano Diaz vorgesehen, der den Verein in diesem Sommer definitiv verlässt. Er hat auch private Verbindungen nach Madrid, ist er doch der Schwager von Real-Profi Dani Carvajal.

