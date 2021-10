Andres Iniesta wünscht sich Barça-Rückkehr

Andres Iniesta ist eine der grössten Legenden des FC Barcelona, viele verehren den Routinier aufgrund seiner fussballerischen Klasse und der für den Klub geleisteten Dienste. Irgendwann, so Iniesta, will er noch mal für die Blaugrana tätig sein.

Andres Iniesta ist sehr interessiert daran, noch mal für den FC Barcelona tätig zu sein. “Eine Rückkehr nach Barcelona ist etwas, das ich mir wünsche”, sagt der 37-Jährige gegenüber “BBC Sport”. “Ich würde es gerne tun, denn es ist der Verein, bei dem ich so viele Jahre verbracht habe.” Und zwar 22 an der Zahl.

In der weltberühmten Akademie La Masia ausgebildet, absolvierte Iniesta später 674 Pflichtspiele, holte viermal die Champions League und wurde mit Barça neunmal Spanischer Meister. Ausserdem krönte sich Iniesta mit der spanischen Nationalmannschaft zum Weltmeister (2010) und sogar zweimal zum Europameister (2012, 2008).

“Man weiss nicht, was in der Zukunft passieren wird, man weiss nicht, auf welche Weise ich zurückkehren könnte oder wer zu einem bestimmten Zeitpunkt das Sagen haben wird”, lässt Iniesta den Zeitpunkt seiner Rückkehr offen. “Es gibt viele Faktoren, die es schwer machen, zu sagen, was passieren wird, aber wenn Sie mich fragen, ob ich zurückkehren möchte, ist die Antwort ja.”

Als aktiver Spieler wird Iniesta jedenfalls nicht mehr für Barcelona auflaufen. Erst im Mai dieses Jahres dehnte Iniesta seinen Vertrag beim japanischen Vissel Kobe noch mal bis 2024 aus.

aoe 2 Oktober, 2021 16:54