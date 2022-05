Aston Villa kriegt Coutinho auf permanenter Basis

Der brasilianische Spielmacher Coutinho wird im Sommer wohl definitiv vom FC Barcelona zu Aston Villa wechseln.

Der 29-jährige Nationalspieler ist seit Jahresbeginn an den Premier League-Klub ausgeliehen und findet dort wieder zu alter Stärke. Laut “Mundo Deportivo” möchte er auch langfristig da bleiben. Und Aston Villa mit Trainer Steven Gerrard will ihn fix übernehmen. Es besteht eine Kaufoption in Höhe von 40 Mio. Euro. Die Engländer möchten diese aber nicht ziehen und Coutinho stattdessen für einen günstigeren Preis erhalten. Die Rede ist von 15 bis 20 Mio. Euro, die die Engländer zahlen könnten.

Barça könnte dem zustimmen: Die Katalanen planen nicht mehr wirklich mit Coutinho und würden sein Salär gerne einsparen. Der Vertrag liefe eigentlich noch bis 2023.

psc 10 Mai, 2022 09:11