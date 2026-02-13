Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

Atlético hat den FC Barcelona im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinals regelrecht demontiert: Gleich mit 4:0 gewannen die Rojiblancos. Sämtliche Tore fielen in der ersten Halbzeit. Trainer Diego Simeone liess es sich nicht nehmen, Barças Jungstar Lamine Yamal zu verspotten.

Beim Stand von 3:0 für Atlético haben TV-Kameras eine Szene eingefangen, die ein kurzes Rencontre zwischen Simeone und Yamal zeigen. Dabei ging der Coach auf den Barça-Profi zu und zeigte diesem drei Finger. Offenbar wollte Simeone den Stürmer an den Spielstand erinnern. Die Aktion wird vor allem in den sozialen Medien hitzig diskutiert.

Barcelona hat nach der Klatsche ganz andere Probleme. Der Auftritt war in allen Belangen ungenügend. Dennoch will Barça-Coach Hansi Flick eine Remontada nicht abhaken. «Wir können ein Comeback nicht ausschliessen. Es ist noch nicht vorbei. Das Rückspiel ist in unserem Stadion. Wir brauchen alle unsere Fans, um das Stadion zu füllen», sagt er.