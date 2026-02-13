SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
4:0-Sieg von Atlético

Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 09:58
Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

Atlético hat den FC Barcelona im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinals regelrecht demontiert: Gleich mit 4:0 gewannen die Rojiblancos. Sämtliche Tore fielen in der ersten Halbzeit. Trainer Diego Simeone liess es sich nicht nehmen, Barças Jungstar Lamine Yamal zu verspotten.

Beim Stand von 3:0 für Atlético haben TV-Kameras eine Szene eingefangen, die ein kurzes Rencontre zwischen Simeone und Yamal zeigen. Dabei ging der Coach auf den Barça-Profi zu und zeigte diesem drei Finger. Offenbar wollte Simeone den Stürmer an den Spielstand erinnern. Die Aktion wird vor allem in den sozialen Medien hitzig diskutiert.

Barcelona hat nach der Klatsche ganz andere Probleme. Der Auftritt war in allen Belangen ungenügend. Dennoch will Barça-Coach Hansi Flick eine Remontada nicht abhaken. «Wir können ein Comeback nicht ausschliessen. Es ist noch nicht vorbei. Das Rückspiel ist in unserem Stadion. Wir brauchen alle unsere Fans, um das Stadion zu füllen», sagt er.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
4:0-Sieg von Atlético

Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

13.02.2026 - 09:58
Grosse Auswahl

Robert Lewandowski hat Angebote von 5 Klubs vorliegen

12.02.2026 - 17:38
"Drei-Säulen-Offensive"

Barça-Präsidenten-Kandidat Victor Font kündigt Rückkehr von Messi an

12.02.2026 - 15:09
Stürmer soll kommen

Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen

11.02.2026 - 16:23
Muss pausieren

Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

11.02.2026 - 12:52
Es wird ernst

Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

10.02.2026 - 12:34
Je nach Ausgang der Wahlen

Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

9.02.2026 - 15:39
Brisantes Angebot

Galatasaray blitzt mit Millionen-Offerte für Barça-Talent Marc Bernal ab

9.02.2026 - 11:17
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

7.02.2026 - 12:05