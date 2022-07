Barça-Boss Laporta: “Haben nicht vor, de Jong zu verkaufen”

Frenkie de Jong plant keinen Abflug Richtung Manchester United. Der Niederländer will beim FC Barcelona bleiben.

Auch kommende Saison möchte Frenkie de Jong für den FC Barcelona auflaufen. Kursierten zuletzt Gerüchte, Barça und Manchester United seien sich weitgehend über einen Transfer des Mittelfeldspielers einig, verkündete Barcelonas Präsident Joan Laporta am Samstag gegenüber Medienvertretern: “De Jong ist ein Spieler von Barça und wird als einer der besten Spieler der Welt anerkannt. Wir wissen von Vereinen, die ihn haben wollen, es ist nicht nur United. Wir haben aber nicht vor, ihn zu verkaufen.”

De Jong wirke auf ihn, als wolle er bleiben, so Laporta: “Er fühlt sich bei Barça wohl und ich werde das tun, was in meiner Hand liegt, damit Frenkie bleibt.” Vertraglich ist der niederländische Nationalspieler noch bis 2026 an die Blaugrana gebunden.

adk 3 Juli, 2022 10:59