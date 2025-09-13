Barça empört: Hansi Flick attackiert spanischen Verband wegen Lamine Yamal

Bei Barça ist man keinesfalls begeistert darüber, wie bei der spanischen Nationalmannschaft mit Lamine Yamal umgegangen wurde. Hansi Flick übt deshalb scharfe Kritik.

Der FC Barcelona muss wohl für längere Zeit auf Lamine Yamal verzichten. "In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler", sagte Barças Trainer Hansi Flick während einer Pressekonferenz.

Dabei sei Yamal schon "mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gefahren, hat nicht trainiert und Schmerzmittel bekommen", erklärte Flick, der zudem den fortlaufenden Austausch mit Nationaltrainer Luis de la Fuente bemängelte.

"Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Spanisch nicht gut ist und sein Englisch nicht gut. Die Kommunikation könnte besser sein", ärgerte sich Flick. Mit de la Fuente habe es nur einen kurzen Austausch per SMS gegeben.

Yamal, der bei Barça langfristig bis 2031 verlängerte, droht aufgrund seiner Leistenprobleme auch für den Champions-League-Auftakt des spanischen Meisters am kommenden Donnerstag (21 Uhr) auswärts gegen Newcastle United auszufallen. "Ich war auch schon für die Nationalmannschaft zuständig und weiss, wie hart dieser Job sein kann, aber die Kommunikation mit den Vereinen war immer gut", sagte Flick.

