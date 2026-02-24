SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Barça fasst Plan, wie Marcus Rashford fix verpflichtet wird

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 15:51
Der FC Barcelona möchte Leihstürmer Marcus Rashford im Sommer fix verpflichten. Die Gespräche dafür haben bereits begonnen.

Im Grunde wäre es einfach: Die Katalanen könnten eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro aktivieren und den 28-Jährigen fix von Manchester United abwerben. Laut «Sport» ist diese Summe den Katalanen aber zu hoch. Sie hoffen auf eine Übernahme für weniger Geld. Rashford wäre damit wohl auch einverstanden. Sportdirektor Deco hat sich am Montag für einen ersten Austausch mit Berater Arturo Canales getroffen.

Das Problem ist, dass Manchester United nicht wirklich mitspielt. Die Red Devils erachten den Wert des englischen Nationalspielers angesichts dessen Leistungen in der laufenden Spielzeit eher als höher. Tatsächlich könnten insbesondere Premier League-Konkurrenten für den Angreifer deutlich mehr als 30 Mio. Euro zahlen.

Dies scheint aber nicht unbedingt im Sinne Rashfords zu sein, der für seinen Wechsel nach Barcelona im vergangenen Sommer sogar eine deutliche Gehaltskürzung in Kauf genommen hat. Dies rechnet ihm Deco hoch an, wie der Portugiese zuletzt kundtat: «Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Und die Tatsache, dass er hierhergekommen ist und dafür sein Gehalt gesenkt hat, ist ein klarer Beweis dafür, dass er wirklich kommen wollte, und darüber sind wir sehr glücklich.»

Die Personalie könnte noch einige Zeit zu reden geben. Rashford hat in dieser Saison für Barça 34 Pflichtspiele bestritten. Dabei gelangen ihm 10 Tore und 13 Assists.

