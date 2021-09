Barça gibt grünes Licht für Rückkehr von Ansu Fati

Lange musste der FC Barcelona auf die Rückkehr von Ansu Fati warten. Jetzt ist es soweit: Im nächste LaLiga-Spiel wird der Shootingstar voraussichtlich zu einem Kurzeinsatz kommen.

Für ein Mandat in der Startformation im Heimspiel gegen UD Levante (Sonntag, 16.15 Uhr) ist Ansu Fati zwar noch kein Thema. Immerhin verkündete Ronald Koeman, dass der Senkrechtstarter seine Rückkehr in den Spieltagskader feiern wird.

“Die Rückkehr von Ansu ist sehr wichtig. Er war lange raus und wir haben einen Plan, um ihm Minuten zu geben”, sagte Koeman am Samstag. “Wenn alles gut läuft, wird er morgen maximal 15 Minuten spielen.” Fati absolvierte in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für den FC Barcelona. Der 18-Jährige fiel wegen einer komplizierten Meniskusverletzung zehn Monate aus.

Koeman war es unterdessen ein Anliegen mitzuteilen, dass Fati behutsam wieder an seine vollständige Leistungsfähigkeit herangeführt wird. “Ansu wird nicht in zwei Spielen oder zwei Wochen voll einsatzfähig sein. Man muss dem Spieler helfen. Man muss ihm helfen. Es wird von seinem Zustand abhängen. In Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal müssen wir sehr behutsam vorgehen.”

aoe 25 September, 2021 15:23