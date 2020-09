Das Duo musste sich noch weiteren Coronatests unterziehen, ehe es wieder mit dem Rest der Mannschaft zusammenkommen konnte. Dies ist nun geschehen. Ab Mittwoch sind Messi und Coutinho wieder voll integriert und trainieren mit den übrigen Teamkollegen.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020