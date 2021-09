Barça-Verletzungspech: Die Personalsituation wird dramatisch

Die Verletztenliste beim FC Barcelona wird immer länger. Auch Aussenverteidiger Jordi Alba und Spielgestalter Pedri fallen längere Zeit aus.

Das Duo stand bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern am Dienstagabend auf dem Platz und hat sich Verletzungen zugezogen. Jordi Alba erwischte es nach Klubangaben am rechten Oberschenkel. Pedri hat muskuläre Probleme am Quadrizeps.

Medienberichten zufolge wird Alba voraussichtlich 3 bis 4 Wochen fehlen. Pedri muss wohl zwei bis vier Wochen pausieren. Damit erhält Trainer Ronald Koeman bei der Nomination seiner Mannschaft noch grössere Probleme. Bislang war vor allem die Offensive von massiven Verletzungssorgen geplagt.

psc 15 September, 2021 14:47