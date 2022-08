Barça-Präsident Joan Laporta fordert 2 Spieler zu Abgängen auf

Barcelonas Präsident Joan Laporta fordert zwei seiner Spieler dazu auf, den Klub trotz weiterlaufendem Vertrag noch in dieser Transferperiode zu verlassen.

Betroffen sind Abwehrspieler Samuel Umtiti und Stürmer Martin Braithwaite. Das Duo hat im Verein keine Zukunft mehr, obwohl die Verträge noch für vier bzw. zwei weitere Jahre laufen. “Umtiti und Braithwaite haben einen Vertrag, aber sie haben verstanden, dass der Trainer nicht mit ihnen rechnet. Sie wissen, dass es Zeit ist, zu gehen”, sagt Laporta gegenüber “Esport3”.

Bereits in der vergangenen Saison waren die beiden häufig nur Ersatz. Angeblich arbeitet Olympiakos an einer Verpflichtung Umtitis, der zu den Spitzenverdienern zählt, was einen Transfer nicht sehr leicht macht. Wo Braithwaite landen könnte, ist noch ungewiss. Angeblich fordert der Däne für eine Auflösung des bestehenden Vertrags eine Abfindung.

