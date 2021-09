Barça-Präsident Joan Laporta denkt über Rauswurf von Koeman nach

Der FC Barcelona hat am Dienstagabend gegen den FC Bayern eine weitere Demütigung erlitten und war zu Hause beim 0:3 absolute chancenlos. Die Luft für Trainer Ronald Koeman könnte dünn werden.

Wie “Cope” mit Verweis auf Informationen aus dem Klub berichtet, denkt Präsident Joan Laporta nicht unmittelbar über eine Trennung vom niederländischen Cheftrainer nach. Er weiss, dass der FC Bayern derzeit das bessere Team stellt. Allerdings ist er nicht damit einverstanden, wie sich Barça zu Hause im Camp Nou vorführen liess. In den kommenden Spielen erwartet er eine deutliche Leistungssteigerung und auch eine andere Einstellung der Mannschaft. Sollte beides nicht eintreffen, sind die Tage von Koeman gezählt.

Laporta hat sich in einer Ansprache auch direkt an die Barça-Fans gewandt. Darin betont er, dass er trotz des Auftritts gegen die Bayern Vertrauen in die Mannschaft habe:

Un mensaje para todo el barcelonismo: confianza y apoyo al equipo. No tengáis ninguna duda, lo solucionaremos. ¡Visca el Barça! pic.twitter.com/1NE6iBPybO — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

psc 15 September, 2021 15:49