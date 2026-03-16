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Klares Ergebnis

Barça-Präsidentenwahl und Zukunft von Hansi Flick sind entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 09:03
Barça-Präsidentenwahl und Zukunft von Hansi Flick sind entschieden

Amtsinhaber Joan Laporta setzt sich bei der Wahl des Barça-Präsidenten gegen Herausforderer Victor Font klar durch und bleibt an der Spitze des Klubs. Damit ist auch die Zukunft von Hansi Flick besigelt.

Der deutsche Coach machte seine Zukunft bei den Katalanen nämlich unmissverständlich von einem Laporta-Verbleib abhängig: Hätte dieser die Wahl verloren, wäre es dies auch für Flick gewesen.

68,18 Prozent aller Stimmen hat Laporta aber erhalten. Er bleibt somit mindestens bis 2031 Präsident des FC Barcelona. Flicks Vertrag läuft erst einmal bis 2027, könnte aber in absehbarer Zeit verlängert werden.

«Dieses Ergebnis freut uns sehr und gibt uns unheimlich viel Kraft – so viel, dass wir sprachlos sind», sagt Laporta gegenüber Reportern und führt aus: «Niemand wird uns aufhalten. Ich bin sicher, dass uns in den kommenden Jahren, wie ich Ihnen bereits sagte, spannende Zeiten bevorstehen.»

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