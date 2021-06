Barça wirft Weltmeister Samuel Umtiti raus

Der französische Abwehrspieler Samuel Umtiti spielt in den Planungen des FC Barcelona definitiv keine Rolle mehr.

Der 27-Jährige steht bei den Katalanen noch bis 2023 unter Vertrag. Laut “Marca” will die Klubleitung des La Liga-Klubs den Innenverteidiger aber in diesem Sommer “loswerden”. Wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme bestritt Umtiti in der abgelaufenen Saison nur 16 Pflichtspiele.

“Gratis” abgeben will Barça den Defensivspezialisten allerdings nicht. Rund 5 bis 10 Mio. Euro Ablöse sollen noch fliessen.

psc 14 Juni, 2021 09:55