Barça spricht Wechselverbot für diesen Winter aus

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 16:26
Barça spricht Wechselverbot für diesen Winter aus

Ein Spieler, der bei Barça nur eine Nebenrolle einnimmt, darf den Verein im Winter trotz seiner geringen Einsatzzeiten nicht verlassen.

Der FC Barcelona hat sich im vergangenen Sommer gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt und Roony Bardghji (20) verpflichtet. Dieser wurde immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, weil er noch nicht zu den Stammkräften zählt.

Barça hat dagegen jedoch etwas einzuwenden. Wie die «Sport» berichtet, lassen die Blaugrana im Winter keinen Wechsel zu. Die Vereinsführung sei mit Bardghjis bisherigen Leistungen voll und ganz zufrieden und zuversichtlich, ihn so weiterzuentwickeln und zu stärken, dass er sich als wichtiges Mitglied der ersten Mannschaft etablieren kann.

In 13 Einsätzen kommt Bardghji auf ein Tor und zwei Vorlagen, die absolvierten Spiele lassen sich auf 341 Minuten verteilen. Der aktuelle schwedische Nationalspieler ist wichtiger Teil der Rotation unter Trainer Hansi Flick.

3.01.2026 - 16:26
