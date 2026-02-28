SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Barça-Überraschung? Robert Lewandowski denkt ans Karriereende

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 16:09
Barça-Überraschung? Robert Lewandowski denkt ans Karriereende

Barça kann sich vorstellen, Robert Lewandowski zu reduzierten Konditionen einen neuen Vertrag anzubieten. Hört der Superstar stattdessen ganz auf?

Für Robert Lewandowski ist es offenbar eine Möglichkeit, seine Karriere im Sommer zu beenden. «The Touchline» berichtet, dass der 37-Jährige immer mehr dazu neigt, seine aktive Laufbahn nach dieser Saison zu beenden.

Lewandowski fühle sich mit seiner Familie in Barcelona sehr wohl und sei nicht daran interessiert, ein neues Kapitel in einem weit entfernten Land wie Saudi-Arabien zu beginnen. Sollten die Informationen valide sein, gibt es für den polnischen Superstar im Sommer offenbar nur zwei Möglichkeiten: entweder er verlängert seinen bei Barça auslaufenden Vertrag oder hängt seine Schuhe an den Nagel.

Barça soll inzwischen dazu bereit sein, den auslaufenden Vertrag noch mal um ein Jahr auszuweiten. Für eine Verlängerung der Zusammenarbeit müsste Lewandowski auf den Grossteil seines aktuellen Gehalts verzichten, das sich auf zehn Millionen Euro netto belaufen soll.

Angesichts von 13 Toren in 31 Pflichtspielen ist Lewandowski für Barça noch immer wichtig, spielt aber nicht mehr in der ersten Reihe und muss oftmals zunächst auf der Bank Platz nehmen.

