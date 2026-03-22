Barcelona beobachtet Schjelderup – Spieler reagiert überrascht

Andreas Schjelderup ist offenbar in den Fokus des FC Barcelona geraten. Wie die spanische Zeitung „SPORT“ berichtet, sollen die Katalanen den Offensivspieler von Benfica Lissabon zuletzt intensiv beobachtet haben. Demnach war ein Scout beim Spiel gegen Arouca vor Ort, um sich ein genaueres Bild vom Norweger zu machen.

Intern wird Schjelderup als mögliche Option für die offensive Zukunft gehandelt. Der Spieler selbst zeigte sich von den Berichten überrascht. Auf entsprechende Gerüchte angesprochen, erklärte Schjelderup, dass ihm nichts von einem konkreten Interesse bekannt sei. Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass ein solches Szenario für ihn äusserst reizvoll wäre und er sich darüber freuen würde, sollte sich das Interesse bestätigen.

Ein möglicher Transfer gilt derzeit dennoch als kompliziert. Barcelona sondiert den Markt auch vor dem Hintergrund der unklaren Situation rund um Leihspieler Marcus Rashford und hält sich mehrere Alternativen offen. Schjelderups Marktwert wird aktuell auf rund 14 Millionen Euro geschätzt, doch angesichts steigender Nachfrage dürfte eine tatsächliche Ablösesumme deutlich höher ausfallen.