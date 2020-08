Barça nimmt neuen Verteidiger unter Vertrag

Der FC Barcelona nimmt den senegalesischen Verteidiger Moussa Ndiaye unter Vertrag.

Der 18-jährige Abwehrspieler wird zunächst in die zweite Mannschaft integriert und unterschreibt für drei Jahre mit Option auf zwei weitere Jahre. Er wurde zuletzt in der Aspire Academy in Katar ausgebildet. Die Ausstiegsklausel für Moussa Ndiaye wird auf 100 Mio. Euro festgelegt.

📷 Així ha estat la revisió mèdica de Moussa Ndiaye, nou jugador del Barça B 👍 Benvingut al Barça!#ForçaBarçaB💙❤️ pic.twitter.com/PTLhwKomD8 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) August 28, 2020

psc 28 August, 2020 16:22