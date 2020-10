Tatsächlich laufen hinter den Kulissen offenbar konkrete Gespräche über die Etablierung dieses neuen Wettbewerbs, an dem zahlreiche Topklubs aus diversen Ligen teilnehmen sollen.

“Ich kann bestätigen, dass der Barça-Vorstand am Montag einem Vorschlag zugestimmt hat, bei einer künftigen europäischen Superliga zu partizipieren. Damit würde der Klub finanziell langfristig gesichert sein. Wir haben auch dem neuen Format der Klub-WM zugestimmt”, sagte Bartomeu.

“Sky Sports” berichtete in der vergangenen Woche, dass die FIFA diese neue europäische Superliga etablieren will und durch Sponsoren enormes Geld vorhanden sein soll. Inwiefern die UEFA involviert ist und welche Vereine teilnehmen werden, ist offen. Angeblich soll es für den neuen Wettbewerb eine reguläre Saison sowie ein Finalturnier geben. Finalisiert sei jedoch noch nichts.

OMG!!! Bartomeu: "I can announce some extraordinary news. Yesterday we accepted a proposal to participate in a future European superleague, which would guarantee the future financial sustainability of the club. And we have accepted the future Club World Cup format."

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) October 27, 2020