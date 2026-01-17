Bei Barça auf dem Sprung – PSG schnappt sich wohl Toptalent

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 10:46
Bei Barça wird es wohl bald einen Abgang zu verzeichnen geben, der schwer wiegt – PSG hat sich mit einem Toptalent so gut wie auf einen Wechsel verständigt.

Der FC Barcelona wird demnächst nicht nur den Abgang von Marc-André ter Stegen bekanntgeben, eine andere zu erwartende Transfermeldung trifft die Blaugrana viel schmerzhafter.

Dro Fernandez befindet sich auf dem Sprung. Dem Journalisten Fabrizio Romano zufolge steht Paris Saint-Germain kurz davor, eine mündliche Einigung über einen Wechsel zu erzielen. Und zwar zu günstigen Konditionen.

Dro verfügt in seinem 2027 auslaufenden Arbeitspapier über eine Mini-Klausel, die sich auf sechs Millionen Euro beläuft. PSG liegt den Meldungen zufolge im Werben um Dro vor der Konkurrenz aus der Premier League und der Bundesliga.

Der 18-Jährige hat erst im September des vergangenen Jahres sein Profidebüt unter Hansi Flick gegeben. Dro ist als aktueller U18-Nationalspieler Spaniens in die Kategorie «Toptalent» einzuordnen.

