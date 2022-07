Bestätigt: Barça und Leeds sind sich über Raphinha-Transfer einig

Der Wechsel des brasilianischen Flügelstürmers Raphinha zum FC Barcelona kommt wie erwartet zustande.

Am Mittwoch bestätigen die Katalanen öffentlich, dass sie sich mit Leeds United über einen Transfer des 25-jährigen Nationalspielers geeinigt haben. Raphinha weilt bereits in Barcelona, wo er den Medizintest bestreiten muss, ehe er seinen bis 2027 gültigen Vertrag unterzeichnen kann. Dem Vernehmen nach zahlt Barça eine Ablöse von 58 Mio. Euro, die durch Boni sogar auf 65 Millionen steigen kann. Für den Südamerikaner geht mit dem Wechsel ein Wunsch in Erfüllung. Im Camp Nou bzw. im Barça-Trikot wollte er nach eigener Aussage schon immer auflaufen.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

psc 13 Juli, 2022 13:31