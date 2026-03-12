Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

In dieser Woche sind erneut Spekulationen aufgetaucht, wonach es ManCity-Torjäger Erling Haaland im Sommer zum FC Barcelona ziehen könnte. Beraterin Rafaela Pimenta nimmt den Spekulationen nun aber den Wind aus den Segeln.

Die Agentin sagt gegenüber «El Chiringuito TV», dass es zwischen ihr und den Katalanen bislang keinerlei Kontakt wegen dem 25-jährigen Norweger gegeben habe. Der Respekt gegenüber Barça und auch die Bewunderung für den Verein sei gross, aber ein aktuelles Thema ist ein Haaland-Transfer zu Barça nicht. «Das ist auch so, weil der Spieler seinen Vertrag bei Manchester City erst vor einigen Monaten verlängert hat und er glücklich ist», sagt Pimenta.

Ein baldigen Transfer des Topstürmers im Sommer schliesst die Beraterin ohnehin aus: «Es läuft alles bestens für ihn, und wir haben wirklich keinen Grund, über einen Transfer zu diskutieren, wenn bei City alles so perfekt ist.» Derzeit ist Haaland noch bis 2031 an die Citizens gebunden. Trotz der 0:3-Pleite gegen Real Madrid am Mittwoch im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals denkt er nicht über einen Transfer nach.