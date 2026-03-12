SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Kein Kontakt"

Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 16:46
Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

In dieser Woche sind erneut Spekulationen aufgetaucht, wonach es ManCity-Torjäger Erling Haaland im Sommer zum FC Barcelona ziehen könnte. Beraterin Rafaela Pimenta nimmt den Spekulationen nun aber den Wind aus den Segeln.

Die Agentin sagt gegenüber «El Chiringuito TV», dass es zwischen ihr und den Katalanen bislang keinerlei Kontakt wegen dem 25-jährigen Norweger gegeben habe. Der Respekt gegenüber Barça und auch die Bewunderung für den Verein sei gross, aber ein aktuelles Thema ist ein Haaland-Transfer zu Barça nicht. «Das ist auch so, weil der Spieler seinen Vertrag bei Manchester City erst vor einigen Monaten verlängert hat und er glücklich ist», sagt Pimenta.

Ein baldigen Transfer des Topstürmers im Sommer schliesst die Beraterin ohnehin aus: «Es läuft alles bestens für ihn, und wir haben wirklich keinen Grund, über einen Transfer zu diskutieren, wenn bei City alles so perfekt ist.» Derzeit ist Haaland noch bis 2031 an die Citizens gebunden. Trotz der 0:3-Pleite gegen Real Madrid am Mittwoch im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals denkt er nicht über einen Transfer nach.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
"Kein Kontakt"

Haaland-Beraterin spricht erstmals öffentlich über Barça-Gerüchte

12.03.2026 - 16:46
Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

12.03.2026 - 13:53
Heftige Vorwürfe

Joan Laporta soll Messi-Rückkehr zu Barça aktiv verhindert haben

9.03.2026 - 09:14
Barcelona als Favorit

Luka Vušković träumt von einem Klub in Spanien

8.03.2026 - 19:25
Über die Zukunft

Robert Lewandowski gibt sich 3 Monate Zeit für Entscheidung

6.03.2026 - 09:52
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Laporta & Font

Die beiden Kandidaten für die Barça-Präsidentschaft stehen fest

5.03.2026 - 13:20
Im nächsten Spiel

Robert Lewandowski kann wieder spielen – aber nur mit Maske

4.03.2026 - 16:54
Grosses Interesse

Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

4.03.2026 - 15:29
"Müssen weitermachen"

Raphinha macht die fast geglückte Aufholjagd optimistisch

4.03.2026 - 08:57