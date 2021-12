Barça findet einen Abnehmer für Coutinho

Spielmacher Coutinho könnte den FC Barcelona bereits in Kürze verlassen. Mittlerweile scheint sogar schon ein Abnehmer gefunden.

Der 29-jährige Brasilianer hat beim neuen Barça-Coach Xavi schlechte Karten und scheint nun deshalb einen Abgang anzustreben. Laut “Sport” möchte Flamengo den 63-fachen Nationalspieler an Bord holen. Im Raum steht eine Leihe bis Sommer, die dann aber bis Jahresende verlängert werden könnte. In Brasilien endet die Saison jeweils im Winter. In den kommenden Tagen sollen Gespräche zwischen den beiden Vereinen intensiviert werden. Barça müsste weiterhin einen Teil des Salärs von Coutinho übernehmen.

Mit einem Wechsel in die Heimat wären für den Spielgestalter Einsatzzeiten quasi garantiert. Damit hat er auch grössere Chancen für die WM in Katar im kommenden Jahr für die Seleçao berücksichtigt zu werden. Dies ist ein grosses Ziel des früheren Liverpool-Profis.

Auch englische Klubs haben ihre Fühle bereits nach ihm ausgestreckt. Konkret ist eine Rückkehr auf die Insel bislang allerdings nicht.

psc 31 Dezember, 2021 14:39