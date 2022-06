Barça schliesst weiteren Mega-Deal ab – hohe Einnahmen garantiert

Der FC Barcelona verkündet den nächsten Mega-Deal, der dem Klub hohe Einnahmen zusichert.

Die Katalanen geben 10 Prozent ihrer La Liga-Fernsehrechte an das amerikanische Investmentunternehmen Sixth Street ab und erhalten dafür in dieser Saison insgesamt einen Kapitalzugewinn in Höhe von 267 Mio. Euro. Sixth Street investiert 207,5 Mio. Euro und erhält die 10-prozentige Beteilung an den Fernsehrechten für die kommenden 25 Jahre. Dank diesem Deal kann Barça seine finanzielle Manövrierfähigkeit weiter erhöhen und beispielsweise auch neue Gelder für Neuzugänge und Transfers bereitstellen.

“Wir aktivieren damit wirtschaftliche Hebel und setzen unsere geduldige, nachhaltige und effiziente Strategie um, um unsere finanzielle Basis zu stärken”, sagt Barca-Präsident Joan Laporta.

Die Katalanen wollen weiterhin in die Mannschaft investieren. Das grosse Transferziel in diesem Sommer heisst unverändert Robert Lewandowski. Der La Liga-Klub hat inzwischen bereits das dritte Angebot für den polnischen Torjäger abgegeben. Insgesamt 45 Mio. Euro Ablöse sind den Bayern aber immer noch zu wenig.

