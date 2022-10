Barça hat einen neuen Plan mit Memphis Depay

Memphis Depay erhielt im Sommer vom FC Barcelona die Freigabe für einen Wechsel. Der niederländische Stürmer entschied sich allerdings dagegen. Nun erwägen die Katalanen sogar eine Vertragsverlängerung.

Der 28-jährige Nationalspieler ist nur noch bis Saisonende gebunden. Laut «Sport» möchte Barça den auslaufenden Kontrakt mit Depay nun verlängern. Und zwar vor allem deshalb, um einen ablösefreien Abschied des Angreifers im kommenden Sommer zu verhindern.

Depay sass zu Beginn dieser Saison in der Liga viermal in Folge auf der Ersatzbank. Vor der Länderspielpause beorderte ihn Trainer Xavi aber zweimal in Folge in die Startelf. Der Oranje-Kicker scheint in Barcelona also durchaus Perspektiven zu besitzen.

psc 30 September, 2022 17:13