SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Je nach Ausgang der Wahlen

Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 15:39
Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

Beim FC Barcelona stehen bald Präsidentenwahlen an. Joan Laporta will sich im Amt bestätigen lassen. Der Ausgang der Wahlen könnte auch gravierende Konsequenzen für Trainer Hansi Flick haben.

Dieser steht bei den Katalanen bis 2027 unter Vertrag. Sein Verhältnis zu Sportdirektor Deco ist sehr gut und eng. Jene Personalie steht nun aber zur Debatte. Victor Font wird neben Laporta für das Amt des Klubpräsidenten kandidieren. Sollte er gewinnen, würde er Deco wegschicken, wie er gegenüber «RAC1» erklärt: «Deco wird nicht mein Sportdirektor sein. Wir werden eine Struktur aufbauen, die am besten zu Hansi Flick passt. Wir werden den Namen nicht bekannt geben; wir können ihn nicht nennen, da er unter Vertrag steht. Es wird niemanden geben, der keine Verbindung zur sportlichen Struktur hat.»

Das Problem an dieser Darstellung: Flick macht da offenbar nicht mit. Er hat Deco zuletzt explizit gelobt und würde sich eine Vertragsverlängerung bei Barça durchaus überlegen – allerdings nur, wenn Laporta und eben nicht Font triumphiert. Im letzteren Fall würde er sich angeblich sogar einen vorzeitigen Abschied überlegen.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Je nach Ausgang der Wahlen

Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

9.02.2026 - 15:39
Brisantes Angebot

Galatasaray blitzt mit Millionen-Offerte für Barça-Talent Marc Bernal ab

9.02.2026 - 11:17
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

7.02.2026 - 12:05
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Barça vollzieht U-Turn: Robert Lewandowski könnte bleiben

6.02.2026 - 10:59
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

5.02.2026 - 10:25
Langer Ausfall

Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

4.02.2026 - 15:51
Nächste Woche

Barça-Präsident Joan Laporta lässt Bombe platzen und ruft Neuwahlen aus

4.02.2026 - 10:59
Will bis Karriereende bleiben

Lamine Yamal schwört Barça bei einem Auftritt ewige Treue

3.02.2026 - 10:56