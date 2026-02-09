Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

Beim FC Barcelona stehen bald Präsidentenwahlen an. Joan Laporta will sich im Amt bestätigen lassen. Der Ausgang der Wahlen könnte auch gravierende Konsequenzen für Trainer Hansi Flick haben.

Dieser steht bei den Katalanen bis 2027 unter Vertrag. Sein Verhältnis zu Sportdirektor Deco ist sehr gut und eng. Jene Personalie steht nun aber zur Debatte. Victor Font wird neben Laporta für das Amt des Klubpräsidenten kandidieren. Sollte er gewinnen, würde er Deco wegschicken, wie er gegenüber «RAC1» erklärt: «Deco wird nicht mein Sportdirektor sein. Wir werden eine Struktur aufbauen, die am besten zu Hansi Flick passt. Wir werden den Namen nicht bekannt geben; wir können ihn nicht nennen, da er unter Vertrag steht. Es wird niemanden geben, der keine Verbindung zur sportlichen Struktur hat.»

Das Problem an dieser Darstellung: Flick macht da offenbar nicht mit. Er hat Deco zuletzt explizit gelobt und würde sich eine Vertragsverlängerung bei Barça durchaus überlegen – allerdings nur, wenn Laporta und eben nicht Font triumphiert. Im letzteren Fall würde er sich angeblich sogar einen vorzeitigen Abschied überlegen.