Barça verhandelt mit Rechtsverteidiger Wesley

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und könnte beim Brasilianer Wesley von Flamengo fündig geworden sein.

Wie «Globo Esporte» meldet, befinden sich die Katalanen mit dem 19-Jährigen und dessen Klubs in konkreten Verhandlungen über einen Transfer. Im Gespräch ist eine Leihe des jungen Südamerikaners, der in Flamengo noch bis 2025 unter Vertrag steht. Demnach soll er für ein Jahr bei Barça unterzeichnen, das sich ausserdem eine Kaufoption sichern will.

Wesley hat seinen Vertrag in der Heimat erst kürzlich verlängert, dennoch könnte er erstmals den Sprung nach Europa wagen – und dies gleich zu einem ganz grossen Klub, wobei er bei Barça zunächst auch für die 2. Mannschaft auflaufen könnte, um sich an den spanischen Fussball zu adaptieren.

psc 23 Januar, 2023 17:21